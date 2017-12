PlayStation 4 Pro su Amazon in offerta a 299 euro

Floriana Giambarresi,

Tra le offerte di fine anno proposte da Amazon ne è presente una di grande appeal per gli appassionati di videogiochi: PlayStation 4 Pro da 1 TB nel suo Chassis B è infatti acquistabile al prezzo di 299 euro invece di 409 euro, con uno sconto di 110 euro che rappresenta il 27% in meno rispetto al costo standard della console. Trattasi probabilmente del prezzo più basso a cui sia mai stata venduta finora la PS4 Pro.

Nello specifico, la promozione odierna su Amazon è dedicata alla PS4 Pro Jet Black con Chassis B – ovvero la seconda revisione dell’hardware – con storage da 1 terabyte e un controller DualShock 4 di colore nero, mentre non sono previsti giochi o accessori in bundle, che saranno acquistabili separatamente. L’offerta è valida per un tempo limitato e fino a esaurimento scorte, pertanto nel caso in cui si fosse interessati è meglio affrettarsi.

Rispetto alla PlayStation 4, PS4 Pro è più potente, veloce e pensata per offrire un’esperienza di gioco più avanzata grazie al supporto alla risoluzione 4K, supporto alla tecnologia HDR (high dynamic range) e supporto al visore PlayStation VR, dando in tal modo la possibilità di giocare con una grafica più dettagliata e a un livello qualitativo superiore. È consentita la produzione di contenuti video 4K che rendono la console una piattaforma ideale per l’intrattenimento domestico, ad esempio mediante la possibilità di fruizione di servizi di streaming video 4K come Netflix e YouTube.

Tra le caratteristiche di PlayStation 4 Pro si ricordano un processore x86-64 AMD Jaguar a 8 core, affiancato da 8 GB di memoria GDDR5 e da una GPU AMD Radeon 4.20 TFLOPS. Disponibili una porta HDMI, un’uscita AV e un’uscita ottica per connettere la console ad altri dispositivi. Non manca il supporto alla connettività Bluetooth 4.0 LE ed Ethernet, per connettersi a Internet e giocare così online mediante il servizio PlayStation Plus. La piattaforma è perfettamente compatibile con tutti i giochi rilasciati per PlayStation 4.