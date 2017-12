Filippo Vendrame,

Windows 10 supera per la prima volta Windows 7. Sono passati appena due anni da quando Microsoft ha rilasciato il suo nuovo sistema operativo e molti affermano ancora oggi che Windows 7 sia la piattaforma preferita dagli utenti del gigante del software. Effettivamente, sebbene i numeri delle quote di mercato mostrino una crescita costante di Windows 10, il vecchio Windows 7 sembrerebbe ancora molto lontano. Eppure, arriva adesso un importante segnale che qualcosa potrebbe stare cambiando.

Le statistiche di utilizzo dei siti governativi americani evidenziano senza alcun dubbio come Windows 10 sia più utilizzato di Windows 7. Il sorpasso è arrivato davvero al fotofinish ma le statistiche pubblicate sottolineano come gli utenti che visitano i siti governativi utilizzino maggiormente la nuova piattaforma software. Nello specifico, su 2.54 miliardi di visite ai siti web del governo degli Stati Uniti nel corso degli ultimi 90 giorni, il 20,9% degli utenti proveniva da Windows 10, e il 20,7% da Windows 7. Trattasi di un segnale forte che evidenzia come il nuovo sistema operativo di Microsoft si stia facendo rapidamente strada e stia guadagnando sempre più consensi.

Probabilmente a livello di quote di mercato Windows 7 è ancora ampiamente davanti ma appare evidente che Windows 10 stia continuando rapidamente la sua corsa.

Questi dati positivi si aggiungono al recente report di AdDupluex che mette in evidenza una forte adozione di Windows 10 Fall Creators Update. Trattasi, tutti, di indicatori molto positivi per Microsoft e per Windows 10.

Probabile, dunque, che nel 2018, con le future novità che la casa di Redmond introdurrà nel suo sistema operativo, sempre più utenti decidano di abbracciare la nuova piattaforma che a quel punto potrebbe sopravanzare totalmente Windows 7 che andrà in pensione tra 2 anni.