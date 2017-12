Xiaomi annuncia uno smart speaker con Cortana

Luca Colantuoni,

L’assistente personale di Microsoft è presente solo sullo smart speaker Invoke di Harman Kardon. Il secondo altoparlante con Cortana non è quello di HP, come anticipato dall’azienda di Redmond durante la conferenza Build 2017, ma è stato prodotto da Xiaomi. Yeelight Voice Assistant, questo il nome del gadget, utilizzerà anche Amazon Alexa in alcuni paesi.

La scelta di Cortana potrebbe essere correlata all’accordo che prevede l’installazione delle app Microsoft sui dispositivi Xiaomi. L’altoparlante del produttore cinese ha un design simile ad Echo Dot di Amazon, quindi possiede una forma cilindrica e dimensioni piuttosto contenute. Sulla parte posteriore si notano cinque pulsanti, due per il controllo del volume, uno per attivare/disattivare il microfono, uno per eseguire le azioni e uno per attivare/disattivare l’output audio.

All’interno ci sono un processore quad core ARM Cortex-A53 a 1,2 GHz, 256 MB di RAM e 256 MB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth LE. Sul lato è presente la porta micro USB per il collegamento dell’alimentatore. Il singolo speaker ha una potenza di 2 Watt, mentre i sei microfoni rilevano i comandi vocali da una distanza massima di 5 metri.

Yeelight Voice Assistant può essere utilizzato anche per il controllo remoto di altri prodotti smart home di Xiaomi, come lampade a LED, lampade da tavolo, lampade da comodino e plafoniere. Lo smart speaker sarà disponibile in Cina dal 31 gennaio 2018. Il prezzo è 199 yuan. Non è noto se verrà distribuito nei marcato occidentali.