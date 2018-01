Huawei P20, tre modelli con tripla fotocamera?

Luca Colantuoni,

Finora Huawei ha seguito la numerazione cronologica per il suo top di gamma, ma sembra che il successore dell’attuale P10 verrà chiamato P20, non P11 come previsto. Inoltre, accanto al tradizionale modello Plus ci potrebbe essere anche un modello Pro per un totale di tre smartphone. In base alle ultime indiscrezioni, una delle caratteristiche comuni sarà la tripla fotocamera posteriore.

All’inizio di dicembre erano circolate le prime informazioni sul nuovo modulo fotografico. Un artista che lavora per un’agenzia pubblicitaria aveva pubblicato alcune immagini in cui era specificato che la fotocamera posteriore del P20 sarà composta da tre lenti Leica, sensori con risoluzione totale di 40 megapixel e zoom ibrido 5x. Gli schemi condivisi sul social network Weibo mostrano il layout per i tre modelli. La triple camera dovrebbe essere posizionata nell’angolo superiore sinistro dei P20 e P20 Plus, ma con differente orientamento, rispettivamente orizzontale e verticale.

Entrambi avranno uno schermo 18:9 e un lettore di impronte digitali nella cornice inferiore. Per quanto riguarda la dotazione hardware di prevedono un processore Kirin 970, 6 GB di RAM e almeno 64 GB di memoria flash. Secondo la fonte cinese, di cui non è possibile confermare l’affidabilità, il P20 Pro avrà invece un design simmetrico. La tripla fotocamera posteriore sarà al centro, appena sopra il lettore di impronte digitali. Lo smartphone avrà un elevato screen-to-body ratio e un “notch” simile a quello dell’iPhone X. Questo modello potrebbe integrare un più potente Kirin 975.

L’annuncio dei tre P20 è previsto al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, in programma dal 26 febbraio al 1 marzo.