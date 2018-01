OnePlus 5T, disponibile la prima beta di Oreo

Luca Colantuoni,

Un po’ alla volta tutti i recenti smartphone del produttore cinese verranno aggiornati all’ultima versione del sistema operativo Google. Android 8.0 Oreo è già disponibile per OnePlus 3, 3T e 5, mentre sul OnePlus 5T è appena arrivata la prima Open Beta. Come preannunciato a fine dicembre è possibile ora testare la funzionalità Face Unlock sul modello precedente.

La prima beta di OxygenOS per OnePlus 5T introduce ovviamente tutte le novità di Android 8.0 Oreo, tra cui Picture-in-Picture, Autofill e Smart Text Selection, oltre al nuovo design per le impostazioni rapide e le patch di dicembre. Il produttore sottolinea che potrebbero verificarsi malfunzionamenti, essendo un software preliminare. Per installare la versione beta è necessaria l’iscrizione al programma e installare la ROM completa. Per ricevere la release ufficiale, distribuita in modalità OTA, l’utente deve ripristinare la build originale. L’operazione richiede la cancellazione totale di dati e cache, per cui è obbligatorio un backup preliminare.

Chi possiede un OnePlus 5 e desidera provare la funzionalità Face Unlock deve invece scaricare e installare la Open Beta 3. L’aggiornamento include anche miglioramenti per la vibrazione e la ricezione WiFi, oltre a bug fix e le patch di dicembre. La procedura è la stessa indicata per il OnePlus 5T.

Infine, il produttore cinese ha rilasciato un update incrementale per OnePlus 3 e 3T. OxygenOS 5.0.1 introduce il supporto per la tecnologia audio aptX HD, il device manager per gli hotspot WiFi e la “adaptive mode” per la calibrazione dello schermo.