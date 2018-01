Samsung annuncerà tre nuovi progetti C-Lab

Luca Colantuoni,

Samsung mostrerà al CES 2018 di Las Vegas tre nuovi progetti sviluppati attraverso il programma C-Lab, al quale partecipano i dipendenti dell’azienda. I loro nomi sono S-Ray, GoBreath e Relumino Glasses. All’importante manifestazione statunitense prenderanno parte anche sette start-up, nate come spin-off da C-Lab, che presenteranno i loro prodotti commerciali.

S-Ray (Sound-Ray)



S-Ray è un altoparlante direzionale portatile che può essere trasportato facilmente e utilizzato ovunque. Si tratta di una valida alternativa ai tradizionali auricolari che consentono di ascoltare un brano musicale senza disturbare le persone vicine, ma che possono causare problemi alle orecchie. Lo speaker, disponibile in tre versioni (Mini, Handy e Neckband), emette un suono direzionale, quindi l’audio non viene diffuso in tutto l’ambiente circostante.

GoBreath



GoBreath potrebbe essere definito un dispositivo medico, in quanto è una soluzione adatta alle persone che devono recuperare la normale funzionalità respiratoria, in seguito a complicazioni polmonari dopo un intervento in anestesia generale. Solitamente i pazienti usano un inspirometro per esercitare la respirazione profonda. Un dottore del Samsung Medical Center ha invece realizzato un dispositivo portatile che consente di eseguire tre esercizi e valutare i progressi attraverso un’applicazione.

Relumino Glasses



Questo progetto è basato sull’app Relumino annunciata al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Samsung aveva già mostrato il suo funzionamento con il visore Gear VR e ora ha progettato occhiali più discreti che possono essere indossati tutto il giorno. Sul display dei Relumino Glasses viene visualizzata l’immagine elaborata dallo smartphone collegato, consentendo una visione più nitida alle persone con problemi visivi.