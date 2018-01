WhatsApp per BlackBerry 10 è un “dead man walking”

Luca Colantuoni,

WhatsApp aveva annunciato che il supporto per BlackBerry 10 sarebbe terminato il 31 dicembre. Molti utenti hanno però scoperto che il client di messaggistica funziona ancora. In realtà, la “morte” è stata solo posticipata di qualche giorno, per cui sarà necessario installare la versione Android o passare ad un altro smartphone.

La software house supporta ancora vecchi sistemi operativi come Android 2.3.7 Gingerbread, ma non rilascerà più aggiornamenti per BlackBerry OS e BlackBerry 10, abbandonati anche dalla stessa BlackBerry. WhatsApp ha chiarito che l’applicazione è entrata in “deprecation mode” dal 1 gennaio. Ciò significa che continuerà a funzionare per un breve periodo di tempo, ma gli utenti non potranno più ripetere la registrazione dell’account. Se l’app viene cancellata non verranno più consentiti la verifica del numero di telefono e il completamente della procedura di setup.

Alla scadenza del periodo (circa due settimane, quindi intorno al 14 gennaio), WhatsApp per BlackBerry 10 entrerà in “expired mode“, ovvero cesserà di funzionare e verrà bloccata la connessione ai server. Gli utenti potranno solo accedere ai messaggi già inviati e ricevuti, ma non sarà possibile esportare i dati, poiché l’operazione richiede la connessione ai server.

Gli utenti possono però installare la versione Android di WhatsApp, insieme a WhatsFixer per attivare la condivisione dei contenuti multimediali. La soluzione migliore è ovviamente acquistare un altro BlackBerry (KEYone o Motion)