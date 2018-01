Helio P40 e P70, nuovi processori MediaTek?

Luca Colantuoni,

MediaTek non può competere con Qualcomm in termini di market share e prestazioni, ma realizza SoC con caratteristiche interessanti, utilizzati soprattutto negli smartphone venduti nei mercati asiatici. Il chipmaker potrebbero però sostituire il diretto concorrente nella fornitura dei modem per i futuri iPhone. Sono inoltre in arrivo due nuovi processori di fascia media: Helio P40 e Helio P70.

MediaTek ha deciso di posticipare il lancio del successore dell’attuale Helio X30 (integrato solo nel Meizu Pro 7 Plus), puntando invece sulla serie P. I nuovi Helio P40 e P70 sono realizzati con tecnologia di processo a 12 nanometri e supportano fino a 8 GB di memoria LPDDR4x, fino a tre fotocamere con risoluzione massima di 32 megapixel e memoria flash di tipo eMMC 5.1 e UFS 2.1.

Entrambi i SoC integrano quattro core ARM Cortex-A73, quattro core ARM Cortex A-53 e una GPU Mali-G73, ma cambiano le frequenza di clock, rispettivamente 2 GHz per gli otto core del P40, 2,5 e 2 GHz per il P70, 700 e 800 MHz per la GPU. Quest’ultima è triple core per P40 e quad core per P70. Piccola differenza di velocità anche per il modem: Cat. 7 (P40) e Cat. 12 (P70).

I due processori dovrebbero essere annunciati nel secondo trimestre del 2018 e trovare posto nei futuri smartphone di Xiaomi, Oppo e Vivo. Informazioni più complete verranno sicuramente comunicate nei prossimi mesi.