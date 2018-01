INFINITI Q Inspiration, la concept car EV di lusso

Cristiano Ghidotti,

Il marchio di lusso del gruppo Nissan ha svelato oggi un nuovo dettaglio della sua nuova concept car, che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane in occasione dell’evento North American International Auto Show in scena a Detroit. Si tratta del modello INFINITI Q Inspiration, progettato per costituire l’evoluzione della berlina tradizionale.

L’impiego di materiali premium e lo studio di una carrozzeria aerodinamica hanno permesso di ottimizzare il rapporto tra le dimensioni della vettura e lo spazio offerto all’interno dell’abitacolo, più ampio rispetto alla media della categoria. Una visione che punta dritto al futuro della mobilità, quando l’auto sarà sempre meno puro mezzo di trasporto e sempre più luogo in cui vivere un’esperienza, grazie alla maggiore integrazione di tecnologie, non ultima quella relativa alla guida autonoma. Così Karim Habib, Direttore Esecutivo Design di INFINITI, descrive la concept car, mossa da un sistema di trazione 100% elettrico, focalizzando l’attenzione in particolare sulla cura riposta nella progettazione del design.

Puntiamo a portare l’architettura tradizionale della berlina al suo prossimo stadio di evoluzione. La Q Inspiration offre una forma alternativa, qualcosa di più fluido nell’aspetto e muscoloso nella posizione, con una cabina insolitamente lunga ed equilibrata. Sperimentando nuove proporzioni in un segmento affermato con l’arrivo di motorizzazioni più intelligenti e compatte, Q Inspiration presenta un cofano più corto e una cabina allungata, a beneficio del benessere interno, grazie al comfort e allo spazio che questo layout comporta.

Una versione destinata al mercato della Q Inspiration dovrebbe arrivare entro il 2019. Nessuna informazione certa, al momento, sulle tempistiche, sulla dotazione in termini di potenza o autonomia delle batterie equipaggiate. Se ne saprà di più il 15 gennaio con la presentazione al Salone di Detroit.