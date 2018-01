iPhone SE: nuova versione entro fine anno

Marco Grigis,

Si torna a parlare di iPhone SE, il fortunato smartphone da 4 pollici di Apple, forse pronto a una piccola rivoluzione nel corso del 2018. Da tempo si parla del possibile lancio di una seconda versione, dati alcuni movimenti rilevati presso gli impianti partner della Mela in India, ma oggi maggiori dettagli giungono da una ricerca targata TrendForce.

Sebbene sia lontano dalla mania attuale sui phablet, con il suo display di soli quattro pollici, iPhone SE ha ottenuto un buon successo sin dal primissimo lancio nel 2016. Oltre ad aver conquistato i nostalgici, in particolare quelli di iPhone 5S, ha avuto un buon riscontro nei paesi asiatici ed emergenti, dove ha rappresentato una valida alternativa ai flagship del gruppo per ragioni di costi. Ora Apple sarebbe al lavoro per il lancio di una seconda versione, in via di presentazione entro la fine dell’anno, forse già nella prima metà.

Secondo quanto rivelato da TrendForce, il futuro modello sarebbe entrato in fase di test presso gli impianti indiani di Wistron, per un avvio della produzione di massa entro la primavera. I dettagli hardware non sono al momento noti, ma è probabile che vengano mantenute proporzioni schermo più ridotte rispetto ai classici 4.7 e 5.5 pollici di iPhone 8 e iPhone 8 Plus, con capacità di calcolo e fotocamere vicine a iPhone 7.

Al momento, non è chiaro se la seconda versione di iPhone SE possa essere promossa a Face ID, anche se le possibilità appaiono remote. Nel corso del 2018, Apple sarebbe infatti intenzionata a lanciare tre successori di iPhone X, dai 5.8 ai 6.2 pollici, tuttavia i ritmi di produzione lenti per le componenti TrueDepth avrebbero di fatto escluso iPhone SE.

Potrebbero però esservi interessanti sul fronte dei prezzi: dato il successo proprio nelle nazioni emergenti, Apple starebbe pensando di abbassare ulteriormente i propri listini, per conquistare sempre più consumatori. Al momento, tuttavia, non arrivano precise conferme dalle parti di Cupertino.