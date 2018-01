LG V30, rosa lampone per San Valentino

Luca Colantuoni,

LG presenterà diversi prodotti al CES 2018 di Las Vegas, tra cui altoparlanti smart, TV OLED e e TV dotate di intelligenza artificiale. Il produttore coreano mostrerà anche un V30 di colore rosa che potrebbe essere regalato a San Valentino. Non cambiano invece design e specifiche hardware.

Il V30 è uno dei migliori phablet in commercio. I suoi punti di forza sono lo schermo OLED FullView da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), la registrazione video e l’audio Hi-Fi. Il V30 può quindi sostituire egregiamente le videocamere più economiche. Gli utenti possono scegliere quattro colori: Aurora Black, Lavender Violet, Cloud Silver e Moroccan Blue (in Italia solo gli ultimi due). All’elenco è stato ora aggiunto la colorazione Raspberry Rose. Il produttore spiega che si tratta di “un’intensa versione saturata di rosso” creata per fornire maggiore visibilità. Anche se manca oltre un mese, LG consiglia il V30 con questa tonalità come regalo per San Valentino.

La distribuzione del V30 di colore rosa lampone verrà avviata in Corea pochi giorni dopo il CES di Las Vegas. Lo smartphone arriverà successivamente in altri paesi asiatici e in Europa. Non è noto se potrà essere acquistato anche in Italia.

Il V30 integra un processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Advanced. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione sul retro), il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e la batteria da 3.300 mAh per supporta la ricarica wireless. Nel nostro paese è in vendita anche il V30+ con 128 GB di storage.