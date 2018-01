Samsung CJ791: display QLED con Thunderbolt 3

Filippo Vendrame,

Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo monitor QLED CJ791 che porterà al CES 2018 di Las Vegas che prenderà il via la prossima settimana. Trattasi del primo display con schermo curvo del gigante coreano caratterizzato dalla presenza dell’interfaccia Thunderbolt 3. Samsung sottolinea che questo monitor, dotato di una diagonale da ben 34 pollici, è stato progettato per accontentare i palati più fini come i professionisti ed i gamer.

Grazie alla Thunderbolt 3, il nuovo monitor Samsung QLED CJ791 può utilizzare un singolo cavo sia per l’alimentazione che per il trasferimento dei dati, a tutto vantaggio della semplicità d’uso. Nello specifico, l’interfaccia Thunderbolt 3 garantisce un trasferimento dati ad una velocità sino a 40 gigabit al secondo, una velocità quasi quattro volte più rapida di quella di una più comune interfaccia USB. Inoltre, l’interfaccia Thunderbolt 3 fornisce sino a 85 watt di potenza e consente di ricaricare dispositivi come smartphone, tablet pc o notebook.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del monitor, il modello Samsung QLED CJ791 utilizza la raffinata tecnologia QLED all’interno di un display curvo da 34 pollici con risoluzione 3440×1440 pixel (2,5 volte la densità di un monitor Full HD), con aspect ratio 21:9. Il tempo di risposta di questo schermo è di soli quattro millisecondi ed è in grado di assicurare, quindi, transizioni rapide tra le scene, rendendolo ideale per i giochi più dinamici come le simulazioni di volo ed i giochi di guerra. L’angolo di visuale di questo display è di ben 178 gradi, mentre la precisione della gamma cromatica si attesta al 125% dello spettro sRGB.

Trattasi sicuramente di un prodotto molto interessante su cui Samsung spenderà ulteriori parole la prossima settimana al CES 2018 di Las Vegas. Ignoti, al momento, i prezzi, ma viste le specifiche il monitor Samsung QLED CJ791 potrebbe costare non poco.