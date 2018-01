Sony Xperia XA2, XA2 Ultra e L2, render 3D

Luca Colantuoni,

I nuovi smartphone Sony del 2018 dovrebbero essere annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Da qualche settimana circolano indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei probabili quattro modelli, ovvero Xperia XZ2, XA2, XA2 Ultra e L2. Il noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), in collaborazione con due siti web, ha realizzato i render 3D degli ultimi tre modelli.

A differenza del nuovo Xperia XZ2, che dovrebbe avere uno schermo 18:9, gli Xperia XA2, XA2 Ultra e L2 avranno ancora un tradizionale display con rapporto di aspetto 16:9 e cornici con spessore piuttosto generoso. Dalle immagini, ricavate dai disegni CAD, si può notare qualche cambiamento nel design rispetto agli attuali modelli. Xperia XA2 e XA2 Ultra hanno uno schermo dual edge, ovvero leggermente curvo ai lati. Le principali differenze in termini di hardware dovrebbero essere la diagonale del display (5 e 6 pollici, rispettivamente) e la dotazione di RAM (4 e 3 GB).

Il terzo smartphone mostrato nelle immagini è il nuovo Xperia L2. Questo modello ha uno schermo flat, ma la cover posteriore è curva. Per quanto riguarda le specifiche si prevedono display da 5,5 pollici (1280×720 pixel), processore Snapdragon 630 e 4 GB di RAM. Non ci sono informazioni sulla versione del sistema operativo installato sui tre dispositivi. Xperia XA2 e XA2 Ultra potrebbero avere Android 8.0 Oreo, mentre per Xperia L2 è previsto Android 7.1.1 Nougat.