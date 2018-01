CES 2018: Lenovo annuncia i nuovi ThinkPad

Luca Colantuoni,

Lenovo ha recentemente perso la leadership del settore a vantaggio di HP, quindi vuole subito ritornare al primo posto con l’annuncio dei nuovi notebook che verranno mostrati al CES 2018 di Las Vegas. Il produttore cinese ha presentato nove modelli delle serie ThinkPad X, T e L, tutti con processori Intel Core di ottava generazione e alimentatore USB Type-C. Per alcuni di essi sono state introdotte soluzioni specifiche per garantire sicurezza e privacy.

Lenovo non ha fornito informazioni complete sui notebook, ma ha elencato solo le novità è i miglioramenti rispetto ai precedenti modelli. Il più interessante è il ThinkPad X380 Yoga, un convertibile con Active Pen, fotocamera ad infrarossi per Windows Hello e batteria con autonomia fino a 13,6 ore. Il ThinkPad X280 è invece il 20% più leggero e il 15% più sottile del suo predecessore e supporta la tecnologia Rapid Charge (80% di carica in 60 minuti). I prezzi base sono 999 dollari (X280) e 1.459 dollari (X380 Yoga).

Galleria di immagini: Lenovo ThinkPad X380 Yoga e X280, immagini

Una delle novità dei ThinkPad T480, T480s e T580 è la cover ThinkShutter per la webcam che garantisce una maggiore privacy, bloccando eventuali tentativi di spionaggio. Sono inoltre presenti la fotocamera IR e il lettore di impronte digitali per Windows Hello, batterie ad elevata autonomia (fino a 27 ore) e, solo per il modello T580, scheda video discreta e display con risoluzione Ultra HD. I prezzi base sono 989 dollari (T480), 1.269 dollari (T480s) e 1.079 dollari (T580).

Sono quattro, infine, i modelli della serie ThinkPad L (L380 Yoga, L380, L480 e L580) con schermi da 13,3, 14 e 15 pollici (multitouch opzionale) e scheda video discreta AMD (solo L580). I prezzi base sono 549 dollari (L380 Yoga), 449 dollari (L380), 779 dollari (L480) e 769 dollari (L580).