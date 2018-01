CES 2018, LG presenterà tre nuovi robot

Filippo Vendrame,

AL CES 2018 di Las Vegas che prenderà il via la prossima settimana, LG presentirà ufficialmente tre nuovi robot sviluppati per compiere lavori utili in ambienti come gli hotel e gli aeroporti. Questi nuovi robot rappresentano la volontà del costruttore coreano di espandere la sua presenza anche in questo particolare settore. LG, infatti, proprio all’appuntamento del CES del 2017, aveva presentato un robot per le pulizie negli aeroporti ed un robot che funge da guida sempre all’interno di un aeroporto.

La nuova linea dei robot CLOi di LG comprende un robot con funzioni di cameriere (Serving Robot), un robot con funzioni di facchino (Porter Robot) ed un robot per agevolare gli acquisti (Shopping Cart Robot). I dettagli tecnici di questo trio robotico sono scarsi ma questi robot dovrebbero essere più bassi di un essere umano ed integrare alcuni accessori in base alle loro destinazioni d’uso. Per renderli più simpatici, LG ha deciso di utilizzare come “faccia” la stessa utilizzata nel suo Hub robot per la casa, caratterizzata da “occhioni” luminosi.

Lo scopo del robot cameriere è quello di fornire pasti e bevande agli ospiti ed ai clienti negli alberghi e nei lounge aeroportuali in modo rapido ed efficiente. Questo robot si caratterizza per la presenza di un vassoio removibile su cui sarà poggiato il contenuto da offrire al cliente. Una volta che il vassoio sarà stato consegnato, il robot tornerà alla propria base di partenza. Il robot adibito a portare le valigie, invece, è stato progettato per consegnare i bagagli delle persone direttamente nelle loro camere, riducendo al minimo i tempi d’attesa negli alberghi.

Questo robot è in grado anche di gestire le fasi di check-in e check-out e dei pagamenti negli alberghi, riducendo al minimo il tempo che i clienti dovranno perdere per effettuare queste operazioni.

Infine, il robot per la spesa è pensato per i supermercati. I clienti potranno eseguire la scansione degli oggetti utilizzando un lettore di codice a barre sul robot per visualizzare i prezzi dei prodotti e la lista della spesa completa direttamente sul display integrato. Questo robot saprà anche suggerire il percorso migliore da seguire per acquistare i prodotti inseriti nella lista della spesa dei clienti.

I robot di LG della famiglia CLOi saranno sviluppati parallelamente ai prodotti ThinQ, cioè quelli che utilizzano un sistema di intelligenza artificiale.

Questi tre nuovi robot non saranno commercializzati in quanto concept. Tuttavia è lecito attendersi che LG decida molto presto di sperimentarli come sta facendo oggi con i modelli dell’anno scorso.

La prossima settimana, al CES 2018, sicuramente LG spenderà ulteriori parole su questi innovativi prodotti.