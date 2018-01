Meizu M6s, annuncio il 17 gennaio

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che il prossimo smartphone verrà annunciato il 17 gennaio. Si tratta del Meizu M6s, versione migliorata dell’attuale M6. In base alle indiscrezioni che circolano in Rete, il nuovo modello avrà uno schermo 18:9 e integrerà un processore Samsung. Considerato che il suo predecessore è disponibile in Italia si può dedurre che lo smartphone verrà distribuito anche nel nostro paese.

La novità principale è dunque il design. Il Meizu M6s avrà probabilmente un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore delle cornici verrà ridotto per non incrementare eccessivamente le dimensioni complessive, quindi il pulsante fisico mBack verrà eliminato. Il produttore non sposterà però il lettore di impronte digitali sul retro, bensì sul lato destro, forse sotto il pulsante di accensione. Novità anche per il processore. Il MediaTek MT6750 del Meizu M6 verrà sostituto dal più potente Exynos 7872 (quattro core ARM Cortex-A53, due core ARM Cortex-A73 e GPU Mali-G71MP3).

La dotazione hardware prevista comprende inoltre 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 2.930 mAh, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 7 (300/100 Mbps) con supporto dual SIM. Il sistema operativo sarà Android 7.0 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.0.

Sulla versione italiana dovrebbero essere installati Google Play Services e Google Play Store. Il produttore cinese ha recentemente ottenuto la certificazione dall’azienda di Mountain View. Il Meizu M6s sarà in vendita entro fine mese ad un prezzo di 1.299 yuan.