Nokia 6 (2018), prime immagini reali

Luca Colantuoni,

Secondo un post pubblicato sul social network Weibo da Suning, noto gruppo cinese che opera nel settore della vendita di elettrodomestici e prodotti elettronici, il Nokia 6 (2018) verrà annunciato domani da HMD Global. Sempre dalla Cina arrivano ora le prime immagini reali del nuovo smartphone che svelano alcuni dettagli estetici e minime differenze rispetto all’attuale Nokia 6.

Osservando con attenzione le immagini si notano cornici leggermente più piccole, ma non è possibile confermare il rapporto di aspetto dello schermo. Qualcuno ipotizza che verranno annunciate due varianti da 5,5 pollici, una con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e una con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con display 16:9 e 18:9 rispettivamente. Sembra invece certa l’eliminazione dei pulsanti capacitivi, sostituiti da pulsanti on-screen, e lo spostamento del lettore di impronte sul retro.

Per quanto riguarda l’estetica non ci dovrebbero essere particolari novità, ad eccezione del bordo dorato lungo i lati posteriori, intorno al sensore biometrico e intorno al modulo fotografico. La dotazione hardware prevista comprende un processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 16 e 8 megapixel, supporto dual SIM e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo sarebbe Android 7.1.1 Nougat e non Android 8.0 Oreo, come ipotizzato finora.

Oltre al Nokia 6 (2018), HMD Global dovrebbe annunciare altri cinque modelli: Nokia 9, Nokia 8 (2018), Nokia 7 Plus, Nokia 4 e Nokia 1.

Arrivano intanto buone notizie sulle consegne di dispositivi. Secondo Counterpoint Research, HMD Global ha consegnato 2,8 milioni di smartphone e 13,5 milioni di feature phone nel terzo trimestre 2017. Considerando il dato relativo alla prima metà del 2017 (1,5 milioni), il produttore ha consegnato 4,3 milioni di smartphone, un dato che potrebbe migliorare nel corso del 2018.