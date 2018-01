Samsung Galaxy S9, design uguale al Galaxy S8

Floriana Giambarresi,

Mentre alcuni Samsung Galaxy Note 8 non si ricaricano se la batteria è completamente esaurita e quindi stanno vivendo un piccolo momento di difficoltà, arrivano sul Web nuove indiscrezioni circa il prossimo, atteso smartphone della casa sudcoreana, il Samsung Galaxy S9 che dovrebbe essere caratterizzato da un design simile al modello Galaxy S8 attualmente in vendita. Lo rivela il produttore di terze parti Olixar che sul sito del rivenditore Mobile Fun ne ha appena messo in vendita la pellicola in vetro.

In base agli ultimi rumor, Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero conservare la ricarica wireless, disporre di una fotocamera avanzata e ulteriormente migliorata e avere un design piuttosto simile a quello dei propri predecessori. Nonostante non siano ancora presentati ufficialmente al pubblico e alla stampa, il produttore di case Olixar conferma dunque che le dimensioni del display non cambieranno, così come la posizione della fotocamera frontale. La descrizione della pellicola in vetro recita infatti:

Mantieni lo schermo del tuo Samsung Galaxy S9 in ottime condizioni con questo salvaschermo in vetro temperato Olixar, progettato per coprire e proteggere anche i bordi curvi dello schermo unico del telefono. I bordi neri si abbinano perfettamente al telefono.

Galaxy S9 e S9 Plus avrebbero pertanto un display da 5,8 e 6,2 pollici e manterrebbero inalterato anche l’aspect ratio di 18,5:9 che ha caratterizzato il modello di attuale generazione. Dovrebbe essere mantenuto anche il pulsante dedicato all’assistente Bixby. I terminali dovrebbero essere rivelati ufficialmente a febbraio – in occasione del Mobile World Congress di Barcellona – o al massimo entro fine marzo e di seguito ecco tutto ciò che è finora trapelato circa le specifiche tecniche dei due nuovi smartphone:

display curvo QHD da 5,8 pollici / 6,2 pollici ​​Super AMOLED (570ppi / 529ppi)

sistema operativo Android 8.0 Oreo

processore Qualcomm Snapdragon 845 (USA) / Samsung Exynos (Europa)

Supporto LTE Cat 18 (velocità di download di 1,2 Gbps)

Scanner per impronte digitali forse incorporato nel display

Doppia fotocamera posteriore nel Galaxy S9 Plus

Assistente Bixby con pulsante dedicato

USB-C, jack per cuffie da 3,5 mm

Non vi è ancora alcun rumor circa il prezzo a cui saranno in vendita Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ma ci si aspetta che il costo al pubblico sarà uguale a quello dei loro predecessori, a partire da 839 euro.