App Store, Natale e Capodanno da record per Apple

Floriana Giambarresi,

Il 2018 si apre col botto per Apple: App Store ha infatti raggiunto un nuovo record con i clienti che nella settimana dalla vigilia di Natale hanno effettuato acquisti per oltre 890 milioni di dollari, con l’apice raggiunto nella singola giornata di Capodanno, quando sono stati registrati 300 milioni di dollari in acquisti. Lo rende noto la casa di Cupertino con un comunicato ufficiale appena diramato sul suo blog:

Durante la settimana iniziata la vigilia di Natale, un numero record di clienti ha fatto acquisti o ha scaricato app dall’App Store, spendendo oltre 890 milioni di dollari nell’arco di quei sette giorni. Siamo entusiasti della reazione al nuovo App Store e di vedere così tanti clienti scoprire e divertirsi con nuove app e nuovi giochi. Vogliamo ringraziare tutti gli sviluppatori creativi di app che hanno creato queste fantastiche app e contribuito a cambiare la vita delle persone. Solo nel 2017, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato 26,5 miliardi di dollari, oltre in 30% in più rispetto al 2016.

890 milioni di dollari di entrate per App Store significa un numero incredibile di download di applicazioni per iPhone e iPad effettuati durante le festività natalizie, un numero assolutamente non trascurabile, specialmente se si considera che alcuni rapporti avevano suggerito che la maggior parte degli utenti di smartphone scaricasse ormai zero nuove app al mese. In aumento anche i guadagni per i developer al lavoro su iOS, infatti Cupertino ha distribuito loro 26,5 miliardi di dollari nel 2017 rispetto ai 20 miliardi di dollari del 2016. Da quando App Store è stato lanciato nel luglio 2008, gli sviluppatori iOS hanno guadagnato oltre 86 miliardi di dollari.

Secondo Apple, Pokémon GO è tornato in cima alle classifiche di App Store il 21 dicembre, ovvero dopo che sono state introdotte nuove funzionalità di realtà aumentata, basate sul framework ARKit. Vi sono al momento quasi 2.000 app realizzate con ARKit in ogni sezione dell’App Store, con giochi molto popolari come CSR Racing 2, Stack AR e Kings of Pool, app per lo shopping come Amazon e Wayfair, app educative come Night Sky e Thomas & Friends Minis e app dedicate al mondo dei social tra cui Pitu e Snapchat.

Al momento, App Store riceve più di 500 milioni di accessi a settimana da utenti di tutto il mondo. Anche nel 2016 erano stati raggiunti dei risultati considerevoli.