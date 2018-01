GLAS, termostato con schermo OLED e Cortana

Luca Colantuoni,

Quasi sei mesi fa, Microsoft aveva svelato un termostato basato su Windows 10 IoT Core che può essere controllato a distanza tramite l’assistente personale Cortana. Il produttore di GLAS (Johnson Controls) ha ora fornito nuove informazioni sul dispositivo, tra cui prezzo e data di inizio delle vendite.

GLAS è il primo termostato al mondo con display OLED touch traslucido, ovvero semitrasparente. L’utente può toccare lo schermo per cambiare la temperatura, monitorare la qualità dell’aria e verificare il risparmio energetico. Le stesse operazioni possono essere eseguite tramite comandi vocali, interagendo con l’intelligenza artificiale di Microsoft. È possibile, ad esempio, chiedere a Cortana di conoscere la temperatura esterna o interna, impostare una specifica temperatura, attivare/disattivare la ventola. L’assistente fornisce anche informazioni sulle condizioni del tempo e del traffico, ricorda gli appuntamenti e risponde alle domande.

GLAS è in grado di rilevare anche parametri più specifici, come il livello di umidità, i composti organici volatili e il diossido di carbonio equivalente all’interno dell’abitazione. Quando connesso ad Internet può monitorare la quantità di polline, l’indice ultravioletto e la qualità dell’aria, ovvero i livelli di monossido di carbonio, diossido di zolfo, diossido di azoto e ozono. Se la qualità dell’aria scende sotto una determinata soglia, il termostato attiva la ventilazione. Non manca ovviamente le opzioni di programmazione e la possibilità di controllo remoto tramite app per Android e iOS.

GLAS possiede uno schermo da 5,91 pollici con risoluzione di 480×272 pixel e integra un processore Snapdragon 410E, moduli WiFi e Bluetooth, microfono e altoparlante. Il termostato sarà in vendita da mese di marzo ad un prezzo di 319 dollari. Dato che GLAS è basato su Windows 10 IoT Core, eventuali aggiornamenti di sicurezza verranno rilasciati al più presto