HMD Global annuncia il Nokia 6 (2018)

Luca Colantuoni,

HMD Global inizia il 2018 come aveva iniziato il 2017, ovvero con l’annuncio in Cina del Nokia 6 (2018). La versione aggiornata del primo smartphone Android del produttore finlandese offre diversi miglioramenti rispetto al precedente modello, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la dotazione hardware. HMD Global ha aggiunto anche due funzionalità del Nokia 8, ovvero OZO Audio e Dual-Sight.

Il Nokia 6 (2018), così come il Nokia 6, possiede un telaio unibody in alluminio 6000 realizzato con un processo di anodizzazione a due colori e la tecnologia a taglio di diamante. La versione nera ha bordi color rame intorno ai bordi dello smartphone e del modulo fotografico posteriore, mentre per la versione bianca sono di colore oro rosa. Il produttore ha sostituito i pulsanti capacitivi con pulsanti on-screen e spostato il lettore di impronte digitali sul retro. Non cambiano tuttavia dimensione, risoluzione e fattore di forma dello schermo: 5,5 pollici, full HD (1920×1080 pixel) e 16:9.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM LPDDR4 e 32/64 GB di memoria flash eMMC 5.1, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Nessuna novità hardware per le fotocamere: posteriore da 16 megapixel con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual LED; frontale da 8 megapixel con apertura f/2.0 e ottica grandangolare (84 gradi). È stata però aggiunta la funzionalità Dual-Sight che permette di creare i “bothie”, combinando due foto o due video scattate o registrati da entrambe le fotocamere.

Per supportate la tecnologia OZO Audio per la cattura di audio spaziale, il produttore ha aggiunto un secondo microfono, ma ha eliminato il secondo altoparlante. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e una batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. Il Nokia 6 (2018) sarà disponibile dal 10 gennaio. I prezzi sono 1.499 yuan (32 GB) e 1.699 yuan (64 GB).