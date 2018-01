Meltdown e Spectre: Xbox One, S e X al sicuro

Filippo Vendrame,

Tutte le console Xbox One sarebbero immuni da Meltdown e Spectre. Xbox One, Xbox One S e Xbox One X utilizzano delle CPU custom basate sul processore Jaguar di AMD e quindi era ipotizzabile che queste falle di sicurezza potessero riguardare anche loro visto che le vulnerabilità di Meltdown e Spectre toccano le CPU Intel, ARM e AMD. Fortunatamente, però, le console di Microsoft sarebbero immuni da questi problemi che, invece, stanno colpendo tutti i PC.

La conferma arriva direttamente dalla casa di Redmond attraverso un messaggio di Mike Ybarra su Twitter. Il dirigente di Microsoft ha spiegato, infatti, che la struttura di sicurezza utilizzata all’interno delle console le mette al riparo da queste vulnerabilità. Questo significa due cose. Innanzitutto che le console Xbox One non dovranno ricevere alcun aggiornamento ed in secondo luogo che non rischiano nessun deficit prestazionale. Come noto, molti esperti asseriscono che le patch correttive per Meltdown e Spectre causerebbero un sensibile rallentamento delle prestazioni dei processori.

Sebbene questo effetto non sia stato ancora dimostrato con certezza, sulle console avrebbe potuto causare grossi problemi perchè a risentirne sarebbe stata l’esperienza di gioco che avrebbe potuto peggiorare notevolmente. I possessori di una console Xbox One, Xbox One S e Xbox One X possono, quindi, tirare un sospiro di sollievo.

Chi sorride di meno, invece, sono i possessori di PC e workstation alle prese con una serie di aggiornamenti software e firmware che dovrebbero mettere una pezza a queste gravissime vulnerabilità. Microsoft, per esempio, ha già rilasciato un update per Windows 10 e per i sui Surface. Windows 7 e Windows 8.1 riceveranno i correttivi il prossimo martedì. Apple, invece, ha già messo una pezza al problema di Meltdown e presto rilascerà un correttivo anche per Spectre.

Sul fronte gaming non ci sono state, invece, ancora dichiarazioni da parte di Sony per le sue PS4. Tuttavia, anche queste console sono basate sul processore Jaguar di AMD e quindi teoricamente potrebbero non presentare problemi.