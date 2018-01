Samsung Gear S4, batteria nel cinturino?

Luca Colantuoni,

Il mercato degli smartwatch è in costante crescita, grazie alla disponibilità di modelli con design, hardware e prezzi differenti. Tra i più apprezzati dagli utenti c’è il Samsung Gear S3, offerto anche con modulo LTE e quindi indipendente dallo smartphone. Il produttore coreano ha recentemente depositato due brevetti su tecnologie che potrebbero essere utilizzati nel futuro Gear S4.

Per attirare un numero maggiore di utenti è necessario trovare una soluzione ai principali difetti degli orologi digitali. Uno di essi è l’eccessivo spessore dovuto alla presenza dei vari componenti elettronici. Il primo brevetto di Samsung descrive uno smartwatch con batteria integrata nel cinturino. Ciò permette di ridurre lo spessore della cassa oppure di lasciare spazio libero per altri componenti. La batteria esterna deve avere ovviamente una forma diversa e soprattutto deve essere flessibile, in quanto il cinturino viene piegato attorno al polso..

Secondo il brevetto sarebbe possibile integrare due batterie su entrambi i lati del cinturino per incrementare la capacità complessiva e quindi l’autonomia dello smartwatch. Il cinturino può essere realizzato in vari materiali, tra cui gomma, pelle e plastica, in modo da soddisfare le richieste degli utenti. Il secondo brevetto descrive il funzionamento della ghiera girevole intorno allo schermo, come avviene nel Gear S3. In questo caso però i menu vengono visualizzati su un piccolo display posizionato sul lato dell’orologio.

Ci sono infine riferimenti ad altri componenti, come lettore di impronte digitali (sotto lo schermo), fotocamera, cardiofrequenzimetro, sensori di luminosità, prossimità e infrarossi. Il lettore di impronte potrebbe essere sfruttato per i pagamenti mobile tramite Samsung Pay.