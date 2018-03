Samsung aggiorna il Notebook 7 Spin

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato tre nuovi Notebook 9, Samsung ha svelato la versione 2018 del Notebook 7 Spin, un convertibile di fascia media con schermo da 13,3 pollici. La new entry verrà mostrata al CES 2018 di Las Vegas e durante la manifestazione verranno probabilmente comunicati prezzo e disponibilità.

Il Notebook 7 Spin (2018) è indirizzato soprattutto a professionisti e studenti che cercano un prodotto economico e versatile. Il notebook può essere utilizzato come un tablet (la stilo Active Pen deve essere acquistata a parte), ruotando lo schermo fino a 360 gradi. Il modello precedente aveva però un’unica cerniera che attraversava quasi interamente la larghezza del dispositivo, mentre per la versione 2018 sono state scelte due cerniere più piccole. La novità principale è rappresentata dal processore quad core Intel Core i5 di ottava generazione.

La dotazione hardware comprende uno schermo PLS touch da 13,3 pollici con risoluzione full HD, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e webcam VGA. Samsung non indica i chip wireless, ma sicuramente sono presenti i tradizionali moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Il produttore ha aggiunto il lettore di impronte digitali che permette di effettuare il login usando Windows Hello e un microfono che consente di registrare note vocali a distanza.

Lungo i lati del notebook ci sono tre porte USB (Type-C, 3.0 e 2.0), l’uscita HDMI e il jack audio da 3,5 millimetri. La tastiera è retroilluminata. La batteria ha una capacità di 43 Wh. Il Notebook 7 Spin (2018) sarà in vendita negli Stati Uniti. Come suindicato non si conosce ancora il prezzo.