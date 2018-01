Sony Xperia XA2, XA2 Ultra e L2, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Sony si appresta ad annunciare almeno quattro smartphone nel corso delle prossime settimane. Oltre al top di gamma Xperia XZ2 è previsto il lancio di tre modelli di fascia media, ovvero Xperia XA2, XA2 Ultra e L2, successori degli attuali Xperia XA1, XA1 Ultra e L1. Il noto leaker Evan Blass ha ottenuto le immagini ufficiali dei nuovi dispositivi.

Contrariamente a quanto ipotizzato sembra che il design dei tre smartphone non abbia subito cambiamenti visibili. L’aspetto esteriore è sempre lo stesso con lati leggermente arrotondati e spigoli piuttosto netti. Anche lo spessore delle cornici è molto evidente, quindi i display saranno ancora 16:9. La principale novità degli Xperia XA2 e XA2 Ultra è il processore. Sony ha sostituito i MediaTek Helio P20 con gli Snapdragon 630 a 2,2 GHz. Il primo avrà uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre il secondo conserverà lo schermo full HD da 6 pollici.

Nessuna novità nemmeno per memoria e storage: 3 GB e 32 GB per Xperia XA2, 4 GB e 64 GB per Xperia XA2 Ultra. Aggiornamento previsto invece per le fotocamere. Il modello più grande avrà una fotocamera posteriore da 21 megapixel e una dual camera frontale da 15 megapixel, in grado di registrare video 4K. Per il modello più piccolo sono stati scelti sensori da 21 e 7 megapixel. Per entrambi il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo.

Pochi infine le informazioni sul nuovo Xperia L1: schermo da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e Android Nougat. Tutti gli smartphone avranno un lettore di impronte digitali sul retro. Poche le probabilità di vedere i dispositivi al CES di Las Vegas. Quindi l’annuncio dovrebbe avvenire al Mobile World Congress di Barcellona.