CES 2018: Garmin Forerunner 645, musica e GPS

Luca Colantuoni,

Garmin ha annunciato al CES 2018 di Las Vegas un nuovo smartwatch per gli utenti che praticano attività sportiva. Il Forerunner 645 Music è il primo modello del produttore statunitense che permette di memorizzare i brani musicali e di ascoltarli tramite auricolari Bluetooth, senza smartphone. Ovviamente è possibile sfruttare le numerose funzionalità per monitorare l’allenamento.

Il Forerunner 645 Music possiede una cassa in acciaio inossidabile, un cinturino in silicone e un display a colori da 1,2 pollici (240×240 pixel), protetto da un vetro rinforzato chimicamente. La dotazione hardware comprende GPS, cardiofrequenzimetro, barometro altimetrico, bussola, giroscopio, accelerometro e termometro. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth e ANT+ che permettono il collegamento con lo smartphone e accessori esterni, tra cui gli auricolari per l’ascolto della musica. È possibile memorizzare sullo smartwatch fino a 500 brani, copiati dal computer o scaricati dai servizi di streaming (al momento solo iHeartRadio e Deezer).

Il Forerunner 645 Music può registrare numerosi parametri in base allo sport praticato, tra cui distanza percorsa, tempo, numero di passi, cadenza, calorie bruciate, VO2 max, numero di giri, numero di bracciate e tanti altri. Lo smartwatch consente anche di effettuare pagamenti con Garmin Pay e ricevere le notifiche dallo smartphone per messaggi, email e aggiornamenti dai social network. La batteria ha un’autonomia fino a sette giorni, ma la durata si riduce a 5 ore se l’utente attiva GPS e riproduzione musicale.

Il Forerunner 645 Music sarà disponibile tra 5-8 settimane ad un prezzo di 449,99 dollari. La versione Forerunner 645, quindi senza storage per la musica, costa 399,99 dollari. Non è noto se e quando arriverà in Italia.