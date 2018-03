CES 2018: Intel NUC con Radeon RX Vega

Luca Colantuoni,

Intel ha presentato al CES 2018 di Las Vegas due nuovi mini PC NUC basati sui processori Core i7 con GPU Radeon RX Vega M. Questi dispositivi possono essere utilizzati soprattutto per la multimedialità, ma ora hanno anche una potenza sufficiente per l’esecuzione dei giochi e dei contenuti in realtà virtuale.

I nuovi NUC (nome in codice Hades Canyon) hanno l’aspetto di set-top box in miniatura (221x142x39 millimetri). Nonostante lo spazio ridotto, Intel ha integrato i processori Core i7-8809G (modello NUC8i7HVK) e Core i7-8705G (modello NUC8i7HNK), e un completo assortimento di porte. Sul retro ci sono due Thunderbolt 3, due mini DisplayPort 1.3, due Gigabit Ethernet, quattro USB 3.0 e uscita HDMI 2.0a, mentre frontalmente ci sono slot SDXC, USB 3.0, USB 3.1 Type-A e Type-C, HDMI 2.0a e porta infrarossi. Altre quattro porte (due USB 3.0 e due USB 2.0) sono disponibili tramite connettori interni.

I NUC supportano fino a 32 GB di memoria DDR4 a 2.400 MHz, SSD SATA3 o PCIe NVMe in formato M.2, audio a 7.1 canali e sono in grado di gestire sei monitor con risoluzione 4K@60fps e HDR. la connettività wireless è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. La parte superiore del telaio in metallo e plastica può essere sostituita e personalizzata con LED RGB.

Il prezzo base dei NUC è 799 dollari, al quale va aggiunta la spesa per gli altri componenti, in particolare RAM e SSD. L’arrivo sul mercato è previsto per il secondo trimestre 2018.