Huawei P10 e P10 Plus, ecco Android 8 Oreo beta

Floriana Giambarresi,

Android 8.0 Oreo si prepara a sbarcare sui Huawei P10 e P10 Plus europei grazie all’arrivo del Programma Beta dell’azienda nel Vecchio Continente, come annunciato da Huawei stessa sul proprio sito ufficiale e con un post sulla pagina Facebook in cui, oltre a comunicare l’apertura del programma, dà il via alla ricerca di beta tester per provare la nuova release del sistema operativo targato Google.

Huawei sta lavorando per portare Android Oreo ai propri dispositivi ammiraglia, ad esempio Mate 9 e Mate 9 Pro hanno già ricevuto l’aggiornamento quindi per il gigante cinese è giunto il momento di concentrarsi su altri smartphone di fascia alta. Oreo è già disponibile nelle versioni cinesi della gamma Huawei P10 pertanto l’apertura del Programma Beta si riferisce alla versione internazionale dei telefoni ed è appena iniziata nel territorio rumeno. Huawei sta cercando tester ed è lecito supporre che, oltre alla Romania, anche gli altri Paesi vedranno presto l’arrivo dell’attesa beta.

Si apprende che, per ottenere la beta di Android 8.0 Oreo, le unità di Huawei P10 e Huawei P10 Plus supportate devono disporre delle versioni del software VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 o VKY-L29C432B181 e, per chi fosse interessato, iscriversi alla beta richiede una procedura semplice e veloce.

È infatti sufficiente installare l’app Huawei Beta, aprirla ed effettuare l’accesso con i propri dati personali. Successivamente scegliere Personal -> Join Project -> Avaiable Projects; dopo essersi iscritti, si riceverà un aggiornamento via OTA (over-the-air) per la beta di Android 8.0 Oreo da scaricare e installare immediatamente sullo smartphone. Non è noto quando sarà rilasciata la versione completa e stabile dell’ottava release del sistema operativo Google, ma dovrebbero ormai mancare poche settimane. Se tutto proseguirà nei tempi previsti senza alcun intoppo, il rilascio di Oreo in versione stabile per P10 e P10 Plus dovrebbe infatti avvenire già dal prossimo mese di febbraio.