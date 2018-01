MirraViz: stesso schermo, contenuti diversi

Floriana Giambarresi,

In occasione del CES 2018, MirraViz ha presentato un peculiare gadget che potrebbe rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento in salotto: si tratta di un innovativo proiettore che consente a più persone di vedere contemporaneamente due diversi contenuti con un solo schermo, senza alcun bisogno di occhiali. È denominato MultiView Screen e perverrà sul mercato al prezzo di 499 dollari.

Il dispositivo di MirraViz utilizza la tecnologia DirectProton per consentire a più utenti di utilizzare lo stesso schermo per fruire di contenuti diversi, permettendo a intere famiglie o a gruppi di amici di godere contemporaneamente di film, giochi e altri contenuti digitali differenti senza bisogno di due pannelli, quindi sullo stesso display e allo stesso tempo. Il video diramato per l’occasione esplica bene le potenzialità di tale prodotto:

In altre parole, con una unica TV, una persona potrebbe giocare a un titolo per console mentre un’altra, accanto, potrebbe comodamente guardare ad esempio un film o l’ultima serie TV pubblicata su Netflix. Secondo il produttore:

questo cambiamento fondamentale nel modo in cui le persone vedono e sperimentano i contenuti digitali rappresenta un punto di svolta per molti settori tra cui quello dell’intrattenimento, esibizioni ed eventi e altro ancora.

Il peculiare dispositivo sfrutta il modo in cui le superfici riflettenti gestiscono le fonti luminose in ingresso: in sostanza lo schermo del proiettore acquisisce un’immagine e la rimbalza nella stessa direzione da cui arriva, permettendo all’utente posizionato con lo stesso angolo di proiezione di visualizzare un’immagine luminosa e ben definita. Nel 2011, LG aveva mostrato una tecnologia simile (denominata Dual Play) e anche Sony aveva rivelato un PlayStation 3D Display con SimulView, ma entrambe necessitavano degli occhiali 3D polarizzati per mostrare due set di immagini differenti su una TV 3D.

MirraViz, che invece consente di ottenere il medesimo effetto senza occhiali, mostrerà la tecnologia al Convention Center di Las Vegas questa settimana, in occasione del CES 2018.