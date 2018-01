Samsung Galaxy S9 e S9+: ecco le configurazioni

Floriana Giambarresi,

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus rivelano le configurazioni della memoria e il diverso quantitativo di RAM di cui saranno dotati i due nuovi top di gamma della casa sudcoreana, la cui presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a febbraio in occasione del Mobile World Congress 2018 o al massimo entro marzo. A quanto pare, la fotocamera e le dimensioni dello schermo non saranno le uniche differenze tra i due device, in quanto il Galaxy S9+ dovrebbe avere più RAM e storage.

Secondo un post pubblicato sulla piattaforma cinese Weibo, il Samsung Galaxy S9 sarà dotato di 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione, mentre il Samsung Galaxy S9 Plus sarà dotato di 6 GB di RAM e 64 GB, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. L’azienda produttrice potrebbe anche proporre una variante da ben 512 GB di storage, anche se in questo caso sarebbe offerta solamente in alcuni mercati selezionati.

Samsung ha già dotato il Galaxy Note 8 di 6 GB di RAM pertanto il rumor non stupisce, anche se vale la pena notare che i benchmark finora rilasciati in rete hanno riferito che il Galaxy S9 Plus disporrebbe di solamente 4 o 5 GB di RAM. Si ricorda che il Galaxy S9 sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 845 (versione statunitense) e dal chip Exynos 9810 (versione internazionale), disporrà di un lettore di impronte digitali che troverà spazio in una nuova posizione e di una sola fotocamera, mentre il Galaxy S9+ dovrebbe essere dotato della dual-camera, ovvero di una doppia fotocamera posteriore. Lo schermo dovrebbe essere identico a quello dei dispositivi attualmente in commercio, ovvero un Infinity da 18,5:9.

Dovrebbero mancare ormai poche settimane per capire se le indiscrezioni si riveleranno veritiere: secondo i rumor precedenti, Samsung avrebbe dovuto mostrare Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus al CES 2018 attualmente in corso a Las Vegas, ma ciò non è accaduto. Samsung potrebbe dunque rivelare gli smartphone al MWC 2018 a Barcellona, ​​o al massimo la timeline di lancio potrebbe essere fissata a marzo, come visto con i precedenti smartphone della gamma Galaxy S8.