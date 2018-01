Somfy Outdoor Camera per la sicurezza della casa

Cristiano Ghidotti,

Smart home e dispositivi dedicati alla sicurezza della casa sono al centro dell’attenzione in questo CES 2018: tra le soluzioni annunciate anche Somfy Outdoor Camera. Come suggerisce già il nome si tratta di una videocamera per la sorveglianza degli ambienti esterni, con sirena d’allarme da 110 db integrata e sistema per il rilevamento intelligente delle persone.

Quando un intruso si avvicina, lo speaker incorporato avvisa che si tratta di un’area videosorvegliata, così da scoraggiare eventuali malintenzionati. Attraverso la tecnologia SomfyVision, inoltre, è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per identificare con precisione la presenza di un essere umano, evitando falsi allarmi legati al passaggio di animali o veicoli. Ancora, nelle ore notturne la videocamera può controllare il sistema di illuminazione della casa oppure attivare il sistema integrato di LED a infrarossi. A tutto questo si aggiunge la compensazione del livello di illuminazione grazie alla funzionalità High Dynamic Range che agisce su luci e ombre.

Il processo di installazione è semplice: basta inserirla in una presa elettrica, mentre il controllo può avvenire tramite interruttore a parete Bluetooth (opzionale) o attraverso l’applicazione mobile Protect fornita dal produttore. La compatibilità con tutte le principali piattaforme e con i protocolli dedicati all’ambito smart home ne garantiscono l’integrazione in impianti ed ecosistemi già esistenti: Apple HomeKit, WorksWithNest, IFTTT, TaHoma, Amazon Alexa e Google Home. Le immagini registrate vengono caricate sul cloud, dove rimangono disponibili gratuitamente per la consultazione per le successive 24 ore. In alternativa è possibile programmarne il trasferimento su un server FTP personale o su un account Dropbox.

L’arrivo sul mercato della Somfy Outdoor Camera è previsto anche in Italia per l’estate 2018, a un prezzo non ancora annunciato in via ufficiale. Gli acquirenti potranno scegliere tra le colorazioni bianco e antracite. Il prodotto ha ottenuto il riconoscimento “CES Innovation Award 2018” in occasione della kermesse in scena a Las Vegas.