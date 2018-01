Amazon raddoppia nel Nord Italia

Filippo Vendrame,

Amazon raddoppia al Nord Italia con due nuovi hub che permetteranno di migliorare la logistica all’interno del Paese. Entrambi i due nuovi centri logistici apriranno entro l’autunno del 2018. Il primo sorgerà a Torrazza Piemonte, appena fuori dalle porte di Torino. Il secondo hub sarà realizzato, invece, a Casirate, in provincia di Bergamo. L’apertura di questi nuovi poli logistici conferma la volontà di Amazon di investire in Italia e contestualmente anche la buona salute del mercato del commercio elettronico del Paese. Complessivamente, il colosso dell’ecommerce garantirà oltre 1600 nuovi posti di lavoro.

Nello specifico, l’hub che sarà costruito in Piemonte, sarà il più grande e fungerà da quarto centro di distribuzione di Amazon in Italia. Gli altri centri di distribuzione si trovano a Castel San Giovanni, Passo Corese e Vercelli. La struttura sarà imponente andando ad occupare una superficie di 60 mila metri quadrati. L’investimento per questo progetto sarà di circa 150 milioni di euro. L’hub piemontese garantirà, da solo, 1200 nuovi posti di lavoro e sarà dotato di tutte le più moderne tecnologie con sistemi automatici e robotizzati. Il secondo hub, quello di Casirate, invece, sarà molto più piccolo e sarà strutturato per gestire il deposito e lo smistamento della merce già “pronta”, quella cioè ritenuta di grande rilevanza. Un hub che permetterà di ridurre i tempi di consegna e di supportare tutte le aziende indipendenti che decidono di vendere su Amazon.

Questo hub occuperà una superficie di 34 mila metri quadrati e porterà 400 nuovi posti di lavoro. Grazie all’apertura di questi nuovi poli logistici, Amazon riuscirà a gestire nei migliori dei modi la logistica nel Nord Italia ed a supportare nei migliori dei modi la crescita delle sue attività nel Paese.

Ovviamente, grande soddisfazione da parte delle forze politiche locali per il nuovo progetto di Amazon. Per Chiara Appendino, Sindaco di Torino, l’investimento della società di Jeff Bezos incrementerà la vitalità delle imprese locali e gli scambi commerciali oltre a dare un forte impulso occupazionale.