CES 2018, tre smartphone Alcatel con schermo 18:9

Luca Colantuoni,

Finora gli unici smartphone annunciati al CES 2018 di Las Vegas sono stati gli Xperia XA2, XA2 Ultra e L2 di Sony. La manifestazione statunitense è infatti storicamente dedicata ad altri prodotti. Alcatel ha tuttavia svelato alcune informazioni sui nuovi modelli che verranno mostrati durante il Mobile World Congress di Barcellona, ovvero Alcatel 5, 3v e 1x, tutti con schermo 18:9.

TCL Communication, azienda cinese che vende anche gli smartphone con marchio BlackBerry, ha presenta al CES 2018 la nuova filosofia aziendale e la nuova mission della famiglia di prodotti Alcatel. L’obiettivo è rendere accessibili a tutti alcune caratteristiche dei modelli top di gamma, tra cui il display con rapporto di aspetto 18:9. La stampa specializzata ha potuto vedere i prototipi dei primi tre smartphone appartenenti alle serie Alcatel 5, 3 e 1 che copriranno altrettante fasce di prezzo. Christian Gatti, Presidente della divisione Business e Vicepresidente esecutivo di TCL Communication, ha dichiarato:

Modernizzando il design dei nostri smartphone ed essendo uno dei primi produttori globali a offrire display full view 18:9 per quasi tutta la nostra gamma, possiamo concentrare i nostri sforzi sul rinnovamento delle funzioni più importanti, rendendo le esperienze accessibili a pressoché tutti i consumatori in tutto il mondo.

Il produttore non ha fornito le specifiche, quindi è possibile dedurre solo alcune caratteristiche osservando le immagini. Il telaio del nuovo Alcatel 5 sembra in alluminio spazzolato, quello di Alcatel 3v in alluminio (frame) e vetro (cover), mentre quello di Alcatel 1x in policarbonato. Alcatel 5 integra una doppia fotocamera frontale, mentre su Alcatel 3v è posteriore. Probabile una risoluzione HD+ (1440×720 pixel) per lo schermo del modello più economico e full HD+ (2160×1080 pixel) per gli altri due.

Tutti dovrebbero avere una porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Tre i colori previsti: nero, blue e oro. Per quanto riguarda i prezzi si prevedono cifre intorno a 300 dollari (Alcatel 5), 200 dollari (Alcatel 3v) e 100 dollari (Alcatel 1x).