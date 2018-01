CES 2018: Yuneec presenta tre nuovi droni

Filippo Vendrame,

Yuneec ha annunciato tre nuovi droni al CES 2018 di Las Vegas. Il Typhoon H Plus è la seconda generazione del drone di punta di Yuneec pensato per i fotografi professionisti e gli operatori video. Trattasi di un esacottero che si caratterizza per produrre il 40% in meno di rumore rispetto al modello precedente. Yuneec sostiene che è capace di volare stabilmente anche in presenza di venti fino a 30 miglia all’ora. La fotocamera del Typhoon H Plus è caratterizzata da un sensore 20 megapixel e può girare video a 4K a 60fps. Le riprese in condizioni di scarsa luminosità, in particolare, sono state migliorate.

Come il precedente Typhoon H, anche questo modello utilizza la tecnologia Intel RealSense per il rilevamento degli ostacoli e per evitare le collisioni. Il controller del drone è basato su Android e ha un display da 7 pollici HD. Questo nuovo drone uscirà nella prima metà del 2018 a 1.799,99 dollari, lo stesso prezzo del suo predecessore. Il Firebird FPV, invece, è il primo drone ad ala fissa di Yuneec, sostanzialmente una sorta di aereo con fotocamera montata sul muso. Dispone di un’autonomia di 30 minuti ed è stato progettato per essere molto facile da utilizzare grazie ad alcune funzioni automatiche come quelle per l’atterraggio ed il decollo.

Dispone anche di una funzionalità di sicurezza che gli impedisce di volare troppo basso. Arriverà nella prima metà dell’anno a 699,99 dollari.

Infine, HD Racer segna l’ingresso di Yuneec nella categoria dei droni racing. Trattasi di un piccolo drone con le eliche protette ed è pensato per divertirsi e risulta quindi, molto agile e reattivo. Per rendere la guida più precisa, questo drone dispone di un videolink digitale che permette di trasmettere le immagini con latenze molto basse sui dispositivi iOS ed Android che possono essere utilizzati come display del controller. Arriverà non prima della metà del 2018 a 179,99 dollari.