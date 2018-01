Honor 5X con fotocamera da 13 MP in super offerta

Floriana Giambarresi,

Uno tra gli smartphone Huawei tra i più popolari degli scorsi mesi è al momento in super offerta su Amazon: si tratta dell’Honor 5X il cui prezzo passa dai 249 euro ai 149 euro con spedizione gratuita, dunque con un ribasso del 40%. Si tratta di uno smartphone con cuore Android piuttosto interessante, in quanto offre una qualità costruttiva solitamente data da smartphone molto più costosi, unita a buone caratteristiche tecniche e funzionalità che lo rendono un telefono ideale per chi è alla ricerca di un prodotto dalla dotazione completa, ma che non voglia spendere troppo.

Basato su un telaio realizzato in lega di alluminio, Huawei Honor 5X offre innanzitutto un ampio schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel e rapporto screen-to-body del 72,5%. La dotazione hardware include un processore octa core Snapdragon 615 da 1,5 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede micro SD fino a 128 GB di capacità. Buone le fotocamere, uno dei punti di forza dell’Honor 5X: la fotocamera posteriore ha un sensore da 13 megapixel con obiettivo da 28mm, apertura f/2.0 e rivestimento antiriflesso, mentre la soluzione frontale, quella ideale per i selfie, è da 5 megapixel con apertura f/2.2 e grandangolo da 88 gradi, per autoscatti panoramici. L’area fotografica è arricchita da diverse funzionalità software come la modalità time lapse e la slow motion, per realizzare scatti e video peculiari, diversi dal solito.

Presente un lettore di impronte digitali disponibile sul retro della scocca che può essere utilizzato non solo per sbloccare il Huawei 5X senza password o codice, ma anche per rispondere alle chiamate, per scattare una fotografia, avviare le app e visualizzare rapidamente la barra delle notifiche. La batteria a bordo è da 3000 mAh, capace di garantire una buona autonomia, mentre la versione di Android installata di default è la 5.1 aggiornabile però alla 6.0 Marshmallow.

In definitiva, Honor 5X è stato appositamente disegnato per garantire facilità di utilizzo, accessibilità e buone performance su ogni fronte, comodità di cui è dunque possibile dotarsi in maniera più economica approfittando dell’offerta odierna su Amazon.