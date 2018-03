Marco Grigis,

Per le future edizioni di iPhone X e iPad Pro, Apple ha intenzione di contare sempre più sul supporto di LG. La società di Cupertino, infatti, sarebbe pronta a investire grandi somme di denaro per l’espansione degli impianti di LG Innotek, per la produzione di componenti essenziali per il funzionamento di Face ID. Al momento, l’indiscrezione non trova conferma dalle due aziende, sebbene la testata coreana The Investor ne abbia ribadito i contorni con una certa affidabilità.

Così come già noto, entro la fine del 2018 il gruppo di Cupertino starebbe pensando di lanciare ben tre successori di iPhone X, con schermi compresi tra i 5.8 e i 6.2 pollici. A questi si aggiungeranno le nuove versioni di iPad Pro, aggiornate entro l’estate al supporto per Face ID, il sistema di riconoscimento facciale 3D introdotto proprio in iPhone X dal gruppo californiano. Data la moltiplicazione dei device, Cupertino necessita di una produzione più veloce e massiccia delle componenti relative alla fotocamera TrueDepth e, a questo scopro, avrebbe individuato un partner strategico in LG Innotek.

Secondo quanto rivelato dalla testata coreana, Apple sarebbe già pronta a investire 820 milioni di dollari negli impianti. LG Innotek dovrebbe occuparsi principalmente della fornitura dell’illuminatore e del proiettore di punti di Face ID, nonché di alte componenti minori. Dalle indiscrezioni trapelate, per il 2018 non dovrebbero esservi aggiornamenti delle tecnologie impiegate rispetto a quanto già visto in iPhone X, per un sistema che verrà invece esteso ad altri prodotti targati mela morsicata, tra cui il già citato iPad Pro.

I nuovi iPhone, tra cui una versione con classico schermo LCD anziché OLED per ridurne il prezzo di listino, dovrebbero essere presentati nel corso del mese di settembre, così come consuetudine per Apple. I rinnovati iPad Pro, invece, potrebbero giungere a ridosso con l’estate, poco prima del prossimo mese di giugno.