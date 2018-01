Da LG le TV OLED 4K con intelligenza artificiale

Cristiano Ghidotti,

A un anno esatto di distanza dalla presentazione della linea W7, è nuovamente il palcoscenico di Las Vegas a ospitare l’annuncio delle nuove TV LG che arriveranno sul mercato nel corso del 2018. Modelli ancora una volta basati sulla tecnologia OLED, che non presentano grandi novità in termini di design, ma compiono un passo in avanti a livello di software (in particolare con l’integrazione dell’intelligenza artificiale) e funzionalità.

Il recente annuncio del brand ThinQ testimonia la volontà di puntare con decisione sull’IA per offrire un’esperienza evoluta ai clienti. Questo si concretizza nel supporto all’Assistente Google e ad Amazon Alexa (nei territori in cui la tecnologia è disponibile), integrato nella piattaforma WebOS. A questo si aggiungono il sistema High Frame Rate per la riproduzione di immagini fino a 120 fps (solo in streaming vista l’assenza di uno slot HDMI 2.1) e il processore Alpha 9 sui modelli top di gamma. Dotazione di fascia alta anche in termini di supporto all’High Dynamic Range con la compatibilità garantita per gli standard Dolby Vision, HDR10, Advanced HDR, Hybrid Log Gamma, HDR10 Pro e HLG Pro, questi ultimi due proprietari. Ovviamente il tutto a risoluzione 4K.

Di seguito l’elenco completo dei nuovi modelli che arriveranno sul mercato nel corso dell’anno.

LG SIGNATURE AI OLED TV Picture-on-Wall W8 Series (77W8 da 77 pollici, 65W8 da 65 pollici);

(77W8 da 77 pollici, 65W8 da 65 pollici); LG AI OLED TV C8 Series (65C8 da 65 pollici, 55C8 da 55 pollici);

(65C8 da 65 pollici, 55C8 da 55 pollici); LG AI OLED TV Picture-on-Glass E8 Series (65E8 da 65 pollici, 55E8 da 55 pollici);

(65E8 da 65 pollici, 55E8 da 55 pollici); LG AI OLED TV B8 Series (65B8 da 65 pollici, 55B8 da 55 pollici);

(65B8 da 65 pollici, 55B8 da 55 pollici); LG AI SUPER UHD TV SK9500 (65SK950055 da 65 pollici, 55SK9500 da 55 pollici);

(65SK950055 da 65 pollici, 55SK9500 da 55 pollici); LG AI SUPER UHD TV SK8000 (75SK800 da 75 pollici, 65SK8000 da 65 pollici, 55SK8000 da 55 pollici);

(75SK800 da 75 pollici, 65SK8000 da 65 pollici, 55SK8000 da 55 pollici); LG AI SUPER UHD TV SK9000 (65SK9000 da 65 pollici, 55SK9000 da 55 pollici).

Nessuna informazioni in merito ai prezzi ne alle tempistiche di lancio sui vari mercati: tutte le informazioni verranno rese note più avanti.