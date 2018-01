Samsung The Wall, una TV modulare da 146 pollici

Cristiano Ghidotti,

Un prodotto decisamente particolare e certamente non per tutte le tasche: Samsung The Wall è un enorme TV da 146 pollici presentata dal gruppo sudcoreano al CES 2018 di Las Vegas. Le sue dimensioni possono essere ulteriormente ampliate sfruttando il design modulare che permette di affiancare più pannelli.

Si basa sulla tecnologia MicroLED che elimina il bisogno di impiegare filtri colore o sistemi di retroilluminazione, offrendo così un risultato eccellente in termini di qualità delle immagini riprodotte (luminosità e profondità del nero), senza dimenticare i vantaggi in termini di consumi e ciclo vitale. Il design di tipo bezel-less, che di fatto elimina quasi completamente i bordi, consente di rispondere a ogni esigenza, permettendo ad esempio di creare display dalle dimensioni incredibilmente estese per le esigenze più disparate: si pensi ad esempio a uno spazio espositivo.

Nessuna informazione, al momento, sulle modalità di commercializzazione di questo particolare prodotto. Queste le parole di Jonghee Han, President of Visual Display Business at Samsung Electronics.

In Samsung siamo impegnati nell’offrire ai clienti una vasta gamma di esperienze innovative. Come primo televisore modulare MicroLED al mondo, The Wall rappresenta un punto di svolta. Può assumere qualsiasi dimensione e assicurare un’incredibile luminosità, fedeltà cromatica e livello di nero.

Il palcoscenico del Consumer Electronics Show ha accolto anche l’annuncio della prima TV QLED con tecnologia 8K AI, che sarà commercializzata a partire dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti nella seconda metà del 2018. Il sistema di intelligenza artificiale, basato su un algoritmo proprietario, si occuperà di effettuare l’upscaling dei contenuti a risoluzione standard nel formato 8K, migliorando così la qualità di visione.

Novità in arrivo anche per le Smart TV di Samsung per il 2018, con l’integrazione dell’assistente Bixby già visto in azione sui dispositivi mobile, della piattaforma SmartThings per la Internet of Things e la Universal Guide che offrirà suggerimenti personalizzati sui contenuti da guardare.