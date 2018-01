Sony presenta le TV OLED 4K BRAVIA della Serie AF8

Cristiano Ghidotti,

Anche Sony ha scelto il CES 2018 di Las Vegas per presentare i suoni televisori top di gamma di ultima generazione: OLED 4K BRAVIA Serie AF8. Prodotti di fascia alta, destinati a chi non accetta compromessi in termini di qualità dell’immagine e del comparto sonoro, grazie all’implementazione di avanzate tecnologie dedicate all’intrattenimento multimediale in salotto.

A gestire l’elaborazione è il processore 4K HDR X1 Extreme (presente anche sui modelli BRAVIA LCD 4K della Serie XF90), con sistema X-Motion Clarity per il controllo di oggetti e soggetti in rapido movimento, così da minimizzare le scie e garantire il massimo della fluidità anche nelle scene più movimentate. Il design è studiato in modo da ridurre al minimo l’ingombro, mentre la tecnologia Acoustic Surface (già vista sulla linea A1 lo scorso anno) provoca un’invisibile vibrazione del pannello e la conseguente emissione del suono direttamente dallo schermo, per il massimo del coinvolgimento. Due i modelli disponibili prossimamente: XBR-55A8F con diagonale da 55 pollici e XBR-65A8F da 65 pollici. Nessuna informazione ufficiale, al momento, riguardo i prezzi, ma di certo non saranno alla portata di tutte le tasche.

Sony ha inoltre deciso di mostrare al Consumer Electronics Show il processore di ultima generazione X1 Ultimate, che rispetto all’attuale X1 Extreme offre il doppio della potenza di elaborazione in tempo reale. Sarà alla base di un prototipo di display con supporto alla risoluzione 8K, insieme a una tecnologia di retroilluminazione proprietaria per raggiungere i 10.000 nit di luminosità, valore più alto per il formato HDR.

A completamento dell’offerta le soundbar compatte HT-ZF9 e HT-XF9000 con supporto agli standard Dolby Atmos e DTS:X, con sistema Vertical Surround Engine per ottenere un’acustica tridimensionale attraverso i soli speaker frontali.