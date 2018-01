ASUS Transformer Mini (T103), ibrido con LTE

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovo Transformer Mini (T103), un ibrido 2-in-1 economico che può essere utilizzato sia per lavoro che per divertimento. La caratteristica più interessante è la sua leggerezza che, abbinata alla possibilità di rimanere sempre connessi (versione con modulo LTE), consente di trasportare il dispositivo in qualsiasi luogo.

Il Transformer Mini (T103) possiede uno schermo touch da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel) e angoli di visualizzazione pari a 178 gradi. Il cavalletto e la tastiera staccabile consentono di sfruttare al meglio la modalità notebook, mentre la stilo ASUS Pen (opzionale) permette di scrivere e disegnare sullo schermo come sulla carta. La dotazione hardware comprende un processore Intel Atom X5-Z8350, fino a 4 GB di RAM LPDDR3, fino a 128 GB di memoria eMMC e fotocamera frontale da 2 megapixel.

La connettività è garantita dai modulo WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e LTE (opzionale) con supporto eSIM. ASUS, in collaborazione con Transatel, offre 1 GB gratuito per un mese valido in tutta Europa. Sono inoltre presenti una porta micro USB 2.0, una micro HDMI, il lettore di schede microSD e una porta USB Type-C. Il sistema audio è composto da due altoparlanti a cinque magneti compatibili con la tecnologia ASUS SonicMaster.

Il sistema operativo è Windows 10 Home/Pro a 64 bit. Il Transformer Mini (T103) è disponibile in due colori (Slate Gray e Icicle Gold) ad un prezzo base di 499,00 euro.