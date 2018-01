CES 2018, GoPro porta Mobile OverCapture su Fusion

Filippo Vendrame,

Con la presentazione di Fusion, una potente fotocamera a 360 gradi, GoPro era riuscita nuovamente a stupire tutti grazie ad un prodotto estremamente potente ed efficace. Adesso, il produttore di action cam ha deciso di alzare nuovamente il livello di qualità di Fusion grazie a “Mobile OverCapture” che offre un nuovo modo di riprendere e di realizzare video con questa fotocamera a 360 gradi.

La nuova funzione “Mobile OverCapture” è disponibile all’interno dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione GoPro per dispositivi iOS. La compatibilità per i dispositivi Android sarà annunciata durante il prossimo mese. Nello specifico, questa nuova funzione permette di trasformare i contenuti a 360 gradi in video o foto tradizionali con una prospettiva fissa. L’utilizzo è molto semplice. Gli utenti non dovranno fare altro che registrare il filmato a 360 gradi attraverso la fotocamera GoPro Fusion. Successivamente, dovranno trasferire il filmato a 360 gradi sul loro iPhone attraverso l’app GoPro. A quel punto sarà possibile realizzare un fantastico video “OverCapture” partendo da una qualsiasi angolazione del filmato originale. Potenzialmente sarà possibile anche creare infiniti nuovi video partendo dal medesimo contenuto a 360 gradi, grazie alla possibilità di cambiare ogni volta prospettiva.

Grazie a “Mobile OverCapture”, GoPro porta l’esperienza di storytelling ad un livello superiore. Al CES 2018 di Las Vegas, GoPro consente ai visitatori di provare tutte le potenzialità di Fusion e di “Mobile OverCapture”.

GoPro Fusion, si ricorda, permette di registrare video a 360 gradi con risoluzione 5.2K a 30 fps o 3K a 60 fps e può scattare foto sferiche da 18 megapixel. Questa fotocamera, oltre ad essere impermeabile sino a 5 metri di profondità, integra GPS, accelerometro, giroscopio, bussola, WiFi e Bluetooth ed il supporto per i comandi vocali.

GoPro Fusion è disponibile anche in Italia sull’eShop di GoPro a 729,99 euro. Infine, contestualmente alle novità per Fusion, la società ha annunciato anche i nuovi listini 2018 per le fotocamere GoPro HERO6 e GoPro HERO5. Il modello GoPro HERO6 costa adesso 429.99 euro, GoPro HERO5 Black 329.99 euro e GoPro HERO5 Session 219.99 euro.