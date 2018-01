CES 2018: Misfit Path, smartwatch ibrido

Luca Colantuoni,

Gli smartwatch sono sempre più diffusi, ma molti utenti preferiscono acquistare modelli più tradizionali, come il nuovo Misfit Path annunciato al CES 2018 di Las Vegas. Si tratta del terzo smartwatch ibrido del produttore californiano, dopo i precedenti Phase e Command. Il principale vantaggio di questa categoria di prodotti è l’elevata autonomia.

Il Misfit Path coniuga “lo stile sofisticato di un orologio analogico con la potenza connettività di uno smartwatch”. Il nuovo modello è più piccolo dei precedenti, in quanto la cassa in acciaio inossidabile possiede un diametro di appena 38 millimetri. Il cinturino in silicone intercambiabile svela il target dell’orologio, ovvero gli utenti che praticano sport. Il Path infatti può essere indossato anche in acqua fino ad una profondità di 50 metri. La batteria a “bottone” può essere facilmente sostituita e offre un’autonomia fino a sei mesi.

Il Misfit Path non ha uno schermo touch, ma integra un modulo Bluetooth per il collegamento allo smartphone, dal quale riceve le notifiche per chiamate, messaggi e appuntamenti in calendario. L’utente può personalizzare la vibrazione in modo da individuare subito la “sorgente”. Ovviamente il gadget funziona anche come fitness tracker, monitorando distanza, numero di passi e calorie bruciate, oltre alla qualità del sonno. I datti vengono sincronizzati con l’app Misfit.

Lo smartwatch ibrido sarà in vendita durante la primavera. Quattro i colori disponibili al lancio: Stainless Steel, Rose Tone, Gold Tone e Stainless Steel con Gold Tone Accent. Il prezzo è 149,99 dollari.