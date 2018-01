CES 2018: Nokia Sleep e Nokia Steel HR Rose Gold

Cristiano Ghidotti,

Anche Nokia tra i protagonisti del Consumer Electronics Show 2018 in corso a Las Vegas. Il gruppo ha scelto la kermesse statunitense per presentare due nuovi prodotti: il primo è dedicato al benessere della persona, in particolare per quanto concerne il riposo, mentre il secondo costituisce una nuova variante per un indossabile già annunciato lo scorso anno.

Nokia Sleep

Un sensore pneumatico intelligente racchiuso all’interno di un cuscinetto da nascondere sotto al materasso, progettato per migliorare la qualità del sonno: questo è Nokia Sleep. È dotato di connettività WiFi e compatibile con IFTTT per l’interazione con i dispositivi integrati nella smart home. Rilevando i movimenti, il ritmo cardiaco e quello respiratorio, è in grado di fornire un’analisi completa e dettagliata del riposo: durata, interruzioni, cicli (fasi leggere, profonde e REM). Identifica anche il russare notturno. Le informazioni vengono sincronizzate con l’app Health Mate, fornendo all’utente uno Sleep Score su una scala di 100 punti, tenendo conto di sei parametri: durata, profondità, interruzione, regolarità, tempo per addormentarsi e per svegliarsi. Il software fornisce inoltre programmi di allenamento mirati.

Ancora, tramite IFTTT, il sensore Sleep può fungere da interruttore per la gestione di luci, termostato, tapparelle e altre apparecchiature della casa. Per l’occasione Nokia ha inoltre sviluppato il programma Sonno Smart, accessibile mediante l’app, che guida gli utenti in un percorso della durata pari a otto settimane al fine di raggiungere e mantenere una routine più bilanciata e regolare: con piccole migliorie al proprio comportamento è possibile aumentare il sonno di dodici minuti ogni notte, con ovvi benefici in termini di salute. Debutterà entro la prima metà dell’anno al prezzo di 99,95 euro.

Nokia Steel HR Rose Gold

Sempre al CES 2018 è stata svelata la nuova variante Rose Gold dell’indossabile Nokia Steel HR (in offerta su Amazon a 189 euro). Arriverà sul mercato italiano nel mese di febbraio al prezzo di 219,95 euro, con la possibilità di personalizzare l’orologio scegliendo due tipologie di cinturino: cassa in oro rosa con cinturino in pelle italiana nera o blu oppure cassa in oro rosa con cinturino in silicone grigio o nero.