Pornhub, nel 2017 consumi record su console

Marco Grigis,

Le console moderne non rispondono unicamente alle necessità di gaming: tra streaming, video e intrattenimento di ogni tipo, sono uno strumento davvero a 360 gradi. E, come ogni altro dispositivo d’entertainment che si rispetti, vi è ampio spazio anche per i contenuti per adulti. È quanto rivela Pornhub, nota piattaforma a luci rosse, pronta a confermare come nel corso del 2017 la fruizione di filmati hard tramite console sia stata particolarmente intensa. Non è però tutto, poiché il gruppo ha anche fornito alcuni dati interessanti sui sistemi preferiti dagli utenti nei loro momenti di intimo divertimento.

Secondo quanto reso pubblico dalla piattaforma, l’anno da poco concluso è stato rilevante per il consumo di materiale pornografico su tutti i dispositivi di gaming, dalle classiche console fino ai device portatili. A ottenere il primo posto della classifica è PlayStation, con gli appassionati del dispositivo Sony pronti a generare la gran parte del traffico sulla piattaforma, con il 56% sul totale.

Segue il rivale Xbox che, rispetto al precedente 2016, perde invece il 6% annuo, totalizzando un 32% totale. Le soluzioni di Microsoft e Sony occupano, insieme, gran parte del traffico complessivo, forse anche perché console collegate al televisore e ai sistemi home theater. Così come i dati di Pornhub lasciano ben intendere, la fruizione di filmati per adulti avviene ancora largamente sul grande schermo.

Passando ai dispositivi mobile, è incredibilmente Nintendo 3DS la proposta di gaming più utilizzata dagli appassionati di video a tripla X. Nel corso del 2017, infatti, gli accessi a Pornhub sono cresciuti del 110% su base annua, anche se rappresentano solo l’1% del traffico totale. Playstation Vita migliora del 5%, mentre Nintendo Switch non entra in lista, nonostante il grande successo sul mercato. La motivazione è molto semplice: la console non dispone ancora di un browser interno, necessario per collegarsi alla piattaforma di PornHub. Al momento, non è dato sapere quando questa funzionalità verrà aggiunta.