Anker Zolo Model Zero: speaker smart, IA e design

Cristiano Ghidotti,

Al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas grande attenzione è stata rivolta agli smart speaker, categoria di prodotto inaugurata negli anni scorsi da Amazon con la linea Echo e da Google con la gamma Home, che a breve offrirà un gran numero di alternative sul mercato. Tra queste anche Anker Zolo Model Zero, degno di attenzione per il suo particolare design che di certo non passa inosservato.

Il suo look circolare con un foro ovale ricavato nella parte superiore è studiato per favorirne la portabilità all’interno dello spazio domestico. Al centro una serie di controlli per la riproduzione dei contenuti multimediali e per la regolazione del volume. Ovviamente la particolare forma svolge anche una funzione precisa per quanto riguarda l’audio, emesso in ogni direzione attraverso i cinque altoparlanti integrati. Per rientrare di diritto nella categoria degli smart speaker, però, ha bisogno di un’intelligenza artificiale: Anker ha scelto di offrire il supporto all’Assistente Google, che una volta attivato si paleserà illuminando i quattro piccoli LED centrali.

Il telaio è realizzato in alluminio spazzolato, con la superficie invece ottenuta dalla lavorazione di tessuto. Il debutto sul mercato è atteso per l’autunno 2018. Non è stato svelato il prezzo, così come nemmeno informazioni dettagliate sulla durata della batteria in dotazione. Considerando l’impiego di materiali premium sembra comunque da escludere un price tag economico. È invece noto che saranno tre le colorazioni messe in vendita: Black con finiture Silver, Black con finiture Bronze e White con finiture Gold.