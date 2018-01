Apple: serie sci-fi dal regista di Hunger Games

Marco Grigis,

Apple è sempre più impegnata per conquistare l’universo dello streaming video. Dopo aver lanciato show come “Carpool Karaoke” e “Planet of The Apps”, negli scorsi mesi il gruppo di Cupertino ha investito nella produzione del reboot di “Storie Incredibili” di Steven Spielberg e in una nuova serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Non è però tutto, poiché di poche ore fa è la notizia della futura creazione di un telefilm sci-fi, creato dal regista di “Hunger Games”.

L’indiscrezione è stata resa nota dalla testata Deadline, pronta a confermare come Apple abbia ordinato la creazione di una nuova serie fantascientifica, caratterizzata da una produzione di elevatissimo livello. La sceneggiatura sarà infatti scritta da Steven Knight, creatore di “Peaky Blinders”, mentre la regia sarà affidata a Francis Lawrence, noto per “Hunger Games”.

Il cast degli attori non sarebbe stato al momento definito, così come l’avvio delle operazioni sul set e delle riprese. La serie potrebbe però essere composta da otto episodi, di circa un’ora ciascuno.

In merito alla piattaforma di distribuzione, non sono noti piani specifici dalla parte di Cupertino, per un progetto che rimarrebbe ancora largamente stretto in un comprensibile riserbo. I pochi show targati Apple a oggi presentati sono disponibili su Apple Music, il portale di streaming musicale del gruppo, ma è abbastanza ovvio come quest’ultimo sia destinato a estendere i propri orizzonti. Il servizio potrebbe diventare un environment digitale onnicomprensivo, con la presenza non solo di file musicali, ma anche di una sezione dedicata all’intrattenimento televisivo. È possibile anche un cambio di nome, di conseguenza, sebbene Apple non abbia confermato né smentito alcuna ipotesi. Nel mentre, gli analisti sottolineano come il gruppo sia pronto a investire, nel corso del 2018, ben un miliardo di dollari in produzioni originali. Non resta quindi che attendere i prossimi mesi, per scoprire quali siano le strategie targate mela morsicata.