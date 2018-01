Casio G-Shock GPR-B1000, GPS e ricarica solare

Luca Colantuoni,

Casio ha annunciato al CES 2018 di Las Vegas un nuovo orologio per gli emuli di Bear Grylls. Il modello GPR-B1000, appartenente alla serie G-Shock Rangeman, offre specifiche funzionalità che permettono all’utente di affrontare situazioni estreme. È il primo della serie equipaggiato con un GPS alimentato da un piccolo pannello solare. Il prezzo non è ovviamente accessibile a tutti, essendo un dispositivo indirizzato ad uno specifico target.

Il GPR-B1000 possiede ovviamente il tradizionale design della serie G-Shock, essendo un orologio in grado di resistere a condizioni atmosferiche estreme. Lo schermo è protetto da un cristallo in zaffiro, mentre la parte posteriore della cassa è rivestita con un strato di ceramica spesso 2 millimetri. Il cinturino è rinforzato con fibra di carbonio. L’orologio può funzionare in presenza di polvere, fango, basse temperature (fino a -20°C) e può essere immerso in acqua fino ad una profondità di 200 metri. Casio offre due tecnologie di ricarica wireless: induzione magnetica ed energia solare.

Sfruttando la prima opzione è possibile ottenere un’autonomia fino a 33 ore di navigazione GPS (con cinque ore di ricarica). Quando la batteria raggiunge il livello zero è sufficiente lasciare l’orologio sotto la luce del Sole per quattro ore (a 50.000 lux) per avere un’autonomia GPS di un’ora. La presenza del pannello solare mantiene sempre visibile l’orario sullo schermo.

Il GPR-B1000 registra la posizione geografica e i percorsi con un intervallo compreso da quattro secondi e un minuto, consentendo di ritornare facilmente al punto di partenza. È possibile salvare nella memoria interna diversi parametri, tra cui data, ora, altitudine, longitudine, latitudine, pressione atmosferica e temperatura. I tracciati possono essere visualizzati sulla mappa nell’app G-Shock Connected. Il prezzo dell’orologio, in vendita da aprile, è 800 dollari.