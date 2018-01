CES 2018: Waze sul sistema SYNC 3 di Ford

Cristiano Ghidotti,

Tutti coloro in possesso di una vettura a marchio Ford con a bordo il sistema di infotainment SYNC 3 potranno, a partire dal mese di marzo, beneficiare del supporto ufficiale e nativo per la navigazione stradale di Waze. L’annuncio è stato diramato in occasione dell’evento Consumer Electronics Show 2018 in scena a Las Vegas, palcoscenico che ha ospitato diversi incontri e keynote riguardanti il mondo delle quattro ruote.

È il risultato della partnership siglata dalla software house israeliana (controllata da Google-Alphabet) con SmartDeviceLink. I conducenti saranno così in grado di accedere a tutte le funzionalità del servizio direttamente dalla dashboard integrata nell’abitacolo: tra queste anche Speedometer per la stima della velocità di movimento, HOV Route Support, l’integrazione con lo streaming musicale di Spotify e l’impiego dei comandi vocali con Talk to Waze, così da poter cercare una destinazione o modificarla in tutta sicurezza, senza dover staccare le mani dal volante o gli occhi dalla carreggiata.

Tutto ciò che l’utente deve fare è collegare lo smartphone alla porta USB della vettura o al sistema di infotainment in modalità wireless, così da veder comparire istantaneamente l’interfaccia di Waze sul display della propria Ford. Sui modelli 2018 dell’Ovale Blu la connessione è invece del tutto automatica e non richiede alcuna azione. Il fatto che Waze abbia siglato una collaborazione con SmartDeviceLink garantisce l’arrivo del supporto nativo dell’app sui veicoli di altri brand. Un’ennesima dimostrazione concreta di come il mondo automotive e le tecnologie proprie dell’universo mobile condividano ormai il medesimo campo d’azione, dando vita a una forma di mobilità sempre più connessa e innovativa.