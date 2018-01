LG G7 a marzo con display OLED e Snapdragon 845

Luca Colantuoni,

All’inizio del mese erano circolate alcune indiscrezioni sul nome scelto dal produttore per il prossimo top di gamma. Un dirigente e un operatore telefonico coreano hanno invece confermato che si chiamerà LG G7. Dalle stesse fonti arrivano altre interessanti informazioni, come la data di presentazione e di lancio sul mercato. Lo smartphone dovrebbe avere alcune caratteristiche in comune con il V30 (nell’immagine in evidenza).

Il G6 è stato presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, prima del Galaxy S8. LG ha dovuto optare per il vecchio Snapdragon 821, in quanto il primo lotto dei nuovi Snapdragon 835 era stato riservato a Samsung. Ciò non accadrà con il G7, proprio perché il suo annuncio avverrà circa un mese dopo rispetto al Galaxy S9. Un operatore telefonico coreano ha infatti svelato che il dispositivo verrà presentato a metà marzo e sarà in vendita nel mese di aprile, probabilmente dopo il 20. La data è riferita solo al mercato locale.

Galleria di immagini: LG G6, immagini

Il G7 dovrebbe avere uno schermo OLED FullView, come quello del V30, con rapporto di aspetto 18:9. Lo smartphone sarà resistente all’acqua (certificazione IP68) e avrà almeno 6 GB di RAM e la ricarica wireless. Secondo la fonte coreana, LG integrerà una doppia fotocamera posteriore e frontale, il riconoscimento dell’iride e la radio FM. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.0 Oreo. Altri dettagli sullo smartphone verranno divulgate nelle prossime settimane.