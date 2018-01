Motorola annuncia due nuovi Moto Mod

Luca Colantuoni,

Tra ottobre e novembre, Motorola ha annunciato un altoparlante con Alexa e una stampante portatile per i suoi Moto Z. I nuovi accessori presentati al CES 2018 di Las Vegas sono Lenovo Vital Moto Mod e Livermorium Slider Keyboard Moto Mod. Entrambi saranno in vendita nei prossimi mesi.

Come gli altri Moto Mod anche i nuovi possono essere collegati a tutti i modelli della serie Moto Z, sfruttando i pin magnetici presenti nella parte inferiore della cover posteriore. Oltre al supporto tecnico, Motorola ha offre agli sviluppatori tutto l’occorrente per la progettazione di questi moduli, tra cui il Moto Mod Development Kit (MDK). Il Lenovo Vital Moto Mod è stato realizzato da Vital in collaborazione con Lenovo Health. Come si può intuire, l’accessorio consente di misurare alcuni parametri vitali.

Questo Moto Mod aggiunge allo smartphone funzionalità tipiche di un fitness tracker. L’utente può misurare frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione di ossigeno nel sangue, temperatura corporea, pressione sanguigna sistolica e diastolica (direttamente dal dito). Si tratta quindi di un accessorio piuttosto complesso e ciò giustifica il suo prezzo elevato: 395 dollari. Sarà disponibile ad aprile.

Il Livermorium Slider Keyboard Moto Mod è invece più semplice, ma altrettanto utile. Il nome suggerisce il suo scopo, ovvero aggiungere una tastiera QWERTY a scorrimento allo smartphone. Il Moto Z può essere inclinato fino a 60 gradi per agevolare la scrittura e la visualizzazione del testo. Sarà in venduta prossimamente ad un prezzo di 99 dollari. Tutti i Moto Mod possono essere scelti e acquistati con la nuova app Moto Z Market pubblicata sul Google Plat Store.